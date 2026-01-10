В Рязанской области в коттеджном поселке сгорел жилой дом
Инцидент произошел днем 9 января в жилом доме в коттеджном поселке «Лесная сказка» Спасского района. В тушении участвовали 18 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара составила 108 квадратных метров.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает региональное МЧС.
