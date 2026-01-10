Рязань
В МВД объяснили, что делать, если передали данные аккаунта мошенникам
В МВД объяснили, что делать, если передали данные аккаунта мошенникам. Об этом пишет РИА Новости.

Полицейские советуют немедленно заблокировать карту, изменить пароль скомпрометированного аккаунта и включить двухфакторную аутентификацию.

После этого рекомендуется проверить активные сеансы в аккаунтах и завершить подозрительные входы.

Также в МВД отметили, что стоит предупредить близких о взломе.