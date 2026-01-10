Рязанцам рассказали, как восстановить режим сна после праздников

К выходу на работу в понедельник врачи советуют начать готовиться с пятницы: лечь пораньше, чем обычно. Сдвигать время засыпания и пробуждения можно постепенно, на 1 час в день. «Затем нужно стараться довести до одинакового времени с разницей пробуждения не более 1 ч в будни и выходные. Если существует необходимость вздремнуть днем, то время дневного сна не должно превышать 20-30 мин. Если человек проспит дольше, то это грозит нарушением ночного засыпания. В кровати лучше находиться только ночью: это позволит мозгу закрепить ассоциацию на засыпание, когда вы будете ложиться», — отметил Челянов. Он подчеркнул, что если человеку не удается справиться с проблемой самостоятельно в течение одной-двух недель, то можно обратиться к врачу.

