Россиянам рассказали, как правильно откопать автомобиль из-под снега

При застревании автомобиля в снегу в первую очередь водитель должен освободить выхлопную трубу и пространство перед ведущими колесами. Затем, по совету МЧС, нужно очистить низ бампера, днище, лобовое стекло, зеркала и крышу. Если автомобиль не удается освободить, необходимо расчистить карман перед колесами в 30-50 см, подложить под колеса коврики, песок, ветки или картон и выезжать с помощью раскачки. Если это не помогает, следует позвать подмогу, толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов, чтобы избежать повреждения автомобиля.

Россиянам рассказали, как правильно откопать автомобиль из-под снега. Инструкцию публикуе «МЧС Медиа».

При застревании автомобиля в снегу в первую очередь водитель должен освободить выхлопную трубу и пространство перед ведущими колесами. Затем, по совету МЧС, нужно очистить низ бампера, днище, лобовое стекло, зеркала и крышу.

Если автомобиль не удается освободить, необходимо расчистить карман перед колесами в 30-50 см, подложить под колеса коврики, песок, ветки или картон и выезжать с помощью раскачки. Если это не помогает, следует позвать подмогу, толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов, чтобы избежать повреждения автомобиля.