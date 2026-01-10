Опубликован прогноз погоды на 11 января в Рязанской области

В воскресенье, 11 января, в регионе будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Местами гололёд. Гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -11, -6°С, днём поднимется до -5, 0 °C.