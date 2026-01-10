Над регионами РФ сбили 59 украинских БПЛА

11 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, 8 — над Брянской, 6 — над Липецкой, 4 — над Калужской областями, 4 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Адыгеей, 4 — над Крымом, 3 — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, 2 — над Белгородской, по 1 — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями. В Волгоградской области после атаки БПЛА произошло возгорание произошло на нефтебазе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ранее угроза БПЛА действовала в Рязанской области.

