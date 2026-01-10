На трассе М-5 в Рязанской области произошло два ДТП с большегрузами

На трассе М-5 в Рязанской области произошло два ДТП с большегрузами. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанский слон».

Аварии произошли 10 января. Первое ДТП случилось возле Шацка. Там столкнулись две фуры. Второе — около Новой Деревни. Там легковушка столкнулась с фурой и «КамАЗом».

Информации о пострадавших нет.