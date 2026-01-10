Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям

Водителей призвали избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. «Водители должны в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана, либо снегопада — максимально снижать скорость», — отметили в сообщении. Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию.

