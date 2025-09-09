В Мелитополе в ДТП погибла 15-летняя девочка

В Мелитополе продолжаются протесты и требования расследования трагического ДТП, в результате которого погибла 15-летняя школьница Елизавета Мелихова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Авария произошла 27 августа, когда черный «Мерседес» на высокой скорости сбил девочку на пешеходном переходе. Елизавету доставили в реанимацию с серьезными травмами, однако она не смогла выжить и скончалась 4 сентября.

Водителем автомобиля оказался 46-летний Константин П., который ранее работал в прокуратуре Запорожской области. После инцидента против него возбудили уголовное дело, однако вместо ареста он получил подписку о невыезде. По словам матери погибшей, Юлии, Константин П. пытался покинуть место происшествия и лишь позже выразил раскаяние, предложив матери финансовую помощь.

Юлия подчеркнула, что срок наказания за подобные преступления слишком мал и требует более строгого подхода к делу. Местные жители активно поддерживают её, распространяя петиции и обращения в СМИ с требованием справедливости и адекватного наказания для виновного.

Фото: Осторожно, новости