ВС РФ взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении до 200 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.

