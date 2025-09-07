Рязанцы увидят полное лунное затмение

Лунное затмение будет видно на всей территории России 7 сентября с 19:27 до 22:57. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53). В последний раз во всех российских регионах полное лунное затмение наблюдалось 27 июля 2018 года.

Рязанцы увидят полное лунное затмение. Об этом сообщило ТАСС.

Лунное затмение будет видно на всей территории России 7 сентября с 19:27 до 22:57. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53).

В последний раз во всех российских регионах полное лунное затмение наблюдалось в июле 2018 года.