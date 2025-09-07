Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
22°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 79.50 / 84.10 07/09 07:00
Нал. EUR 93.00 / 96.90 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
791
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 396
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 194
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы увидят полное лунное затмение
Лунное затмение будет видно на всей территории России 7 сентября с 19:27 до 22:57. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53). В последний раз во всех российских регионах полное лунное затмение наблюдалось 27 июля 2018 года.

Рязанцы увидят полное лунное затмение. Об этом сообщило ТАСС.

Лунное затмение будет видно на всей территории России 7 сентября с 19:27 до 22:57. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53).

В последний раз во всех российских регионах полное лунное затмение наблюдалось в июле 2018 года.