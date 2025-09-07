Рязанцы наблюдают за полным лунным затмением

Впервые за семь лет его будет видно из любого города России, в том числе в Рязани. Фаза, когда весь спутник будет покрыт земной тенью, продлится с 20:30 до 21:53 мск. В это время небо осветит Кровавая Луна — она окрасится в красный из-за преломления лучей света в атмосфере Земли.

Полное лунное затмение началось — впервые за семь лет его будет видно из любого города России, в том числе в Рязани. Кадры в редакцию РЗН. инфо 7 сентября прислали читатели.

Позже стало известно, что рязанцы собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на лунное затмение.