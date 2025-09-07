Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
22°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 79.50 / 84.10 07/09 07:00
Нал. EUR 93.00 / 96.90 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
791
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 396
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 194
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Десятки рязанцев собрались на кремлевском валу
Телескоп, в который на луну смогли посмотреть все желающие, принес на Кремлевский вал астроном Артем Зайцев из RZNASTRO. Также можно было посмотреть в бинокль. На месте собралось около 50 рязанцев. Луна оказалась полностью в тени Земли около 20:35. По словам астронома, полное затмение продлится около полутора часов. Во время затмения Зайцев будет показывать в телескоп всем желающим Сатурн — тот лучше видно в этих обстоятельствах.

Рязанцы собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на полное лунное затмение. Журналист РЗН. инфо была на месте событий в воскресенье, 7 сентября.

Телескоп, в который на луну смогли посмотреть все желающие, принес на Кремлевский вал астроном Артем Зайцев из RZNASTRO. Также можно было посмотреть в бинокль.

На месте собралось около 50 рязанцев. Луна оказалась полностью в тени Земли около 20:35. По словам астронома, полное затмение продлится около полутора часов.

Во время затмения Зайцев будет показывать в телескоп всем желающим Сатурн — тот лучше видно в этих обстоятельствах.

Напомним, фаза, когда весь спутник будет покрыт земной тенью, продлится с 20:30 до 21:53 мск.