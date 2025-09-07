Десятки рязанцев собрались на кремлевском валу

Телескоп, в который на луну смогли посмотреть все желающие, принес на Кремлевский вал астроном Артем Зайцев из RZNASTRO. Также можно было посмотреть в бинокль. На месте собралось около 50 рязанцев. Луна оказалась полностью в тени Земли около 20:35. По словам астронома, полное затмение продлится около полутора часов. Во время затмения Зайцев будет показывать в телескоп всем желающим Сатурн — тот лучше видно в этих обстоятельствах.

Рязанцы собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на полное лунное затмение. Журналист РЗН. инфо была на месте событий в воскресенье, 7 сентября.

Телескоп, в который на луну смогли посмотреть все желающие, принес на Кремлевский вал астроном Артем Зайцев из RZNASTRO. Также можно было посмотреть в бинокль.

На месте собралось около 50 рязанцев. Луна оказалась полностью в тени Земли около 20:35. По словам астронома, полное затмение продлится около полутора часов.

Во время затмения Зайцев будет показывать в телескоп всем желающим Сатурн — тот лучше видно в этих обстоятельствах.

Напомним, фаза, когда весь спутник будет покрыт земной тенью, продлится с 20:30 до 21:53 мск.