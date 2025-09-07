Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона. Напомним, один БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО перехватили с полуночи до 06:30 7 сентября.