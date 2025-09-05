Россиян предупредили о новом виде мошенничества с благотворительныи фондами

Злоумышленники привлекают жертв через интернет-рекламу и мобильные приложения, предлагая ложные дивиденды, участие в программе «ГосБонус» или социальные выплаты. После сбора контактов с жертвой связываются операторы call-центра, которые используют реальные реквизиты действующих благотворительных фондов для первого взноса, чтобы укрепить доверие. Далее мошенники манипулируют фальшивым графиком инвестиций, демонстрируя мнимый рост или падение.

