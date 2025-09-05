Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

«Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что приезд Зеленского в Москву может выглядеть как капитуляция. У пресс-секретаря российского лидера уточнили, почему Путин не предложил встретиться в другой стране. «Это предложение Путина. Мы видим, что оно было отвергнуто президентом Зеленским», — ответил Песков. Он также добавил, что для встречи нужна серьезная подготовка и «домашняя работа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать. Его слова 5 сентября передал «Интерфакс».

"Он пригласил его в Москву поговорить, а не капитулировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что приезд Зеленского в столицу может выглядеть как капитуляция.

У пресс-секретаря российского лидера также спросили, почему Путин не предложил встретиться в другой стране.

«Это предложение Путина. Мы видим, что оно было отвергнуто президентом Зеленским», — ответил Песков.

Он также добавил, что для встречи нужна серьезная подготовка.

Напомним, 3 сентября Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Позже на Украине отказались от предложения президента России.