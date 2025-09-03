На Украине отказались от предложения Путина встретиться с Зеленским в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что подобные предложения «заведомо неприемлемые». Он отметил, что на данный момент как минимум семь стран готовы принять встречу президентов России и Украины для завершения конфликта. «Это серьезные предложения, и [Зеленский] готов к такой встрече в любой момент», — заявил он. При этом, по данным агентства, Сибига не пояснил, почему Зеленский не намерен приехать в Москву, если действительно готов к встрече.

Напомним, Путин на пресс-конференции в Пекине пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече.