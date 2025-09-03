Рязань
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече
Как отметил Путин, Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Российский президент также отметил, что никогда не исключал такую возможность. Кроме того, Путин заявил, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет РФ.

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Об этом он 3 сентября заявил на пресс-конференции в Пекине, передало ТАСС.

Как сказал Путин, Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Российский президент отметил, что никогда не исключал такую возможность.

Кроме того, Путин заявил, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет РФ.

Путин также сказал, что видит «свет в конце тоннеля» по урегулированию конфликта, но РФ, по его словам, готова и решить поставленные задачи военным путем.