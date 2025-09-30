В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Исаевым

Похороны бойца состоялись 26 сентября в Сараевском районе. «Алексей погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции. Он отдал самое дорогое, что есть у человека — жизнь. Нет слов, чтобы выразить всю боль этой потери для его семьи, родителей, друзей», — отметил глава района Валерий Дмитриев.