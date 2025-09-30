В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение опубликовали в 6:25 30 сентября. Жителей Рязани и области призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
