Россияне назвали места съемок кинофильмов, которые хотели бы посетить

46% жителей выразили желание отправиться в Карелию, чтобы увидеть площадки из ленты «Любовь и голуби». На втором месте по популярности оказался Ростов Великий, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию» (42%). На третьем месте — Сочи и новая версия «Чебурашки» (34%). 23% респондентов признались, что хотели бы посетить Казань, чтобы увидеть локации из сериала «Слово пацана», а 18% — посмотреть Териберку, место съемок драмы «Левиафан». Половина опрошенных выразили желание увидеть места съемок «Властелина колец» в Новой Зеландии, 44% — «Гарри Поттера» в Великобритании, 39% — «Аватара» в Китае. Локации из «Игры престолов» привлекают 37% россиян.

