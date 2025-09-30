Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Населенный пункт Северск в ДНР взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск. По данным оборонного ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.