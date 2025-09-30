Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 460
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 013
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 081
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 042
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Российские военные освободили населенный пункт в ДНР
Населенный пункт Северск в ДНР взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск. По данным оборонного ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Российские военные освободили населенный пункт в ДНР. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

Населенный пункт Северск в ДНР взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск.

По данным оборонного ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.