На Рязанской ВДНХ установили новый арт-объект

На территории городского пространства появился ярко-оранжевый комбайн Ростсельмаш Дон. На одном из боков агротехники размещена надпись «70 лет Рязанской ВДНХ». Официальные представители площадки не рассказали историю возникновения сельскохозяйственного агрегата.