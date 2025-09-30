На Рязанской ВДНХ установили новый арт-объект
На Рязанской ВДНХ установили новый арт-объект. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанский гуляка».
На территории городского пространства появился ярко-оранжевый комбайн Ростсельмаш Дон. На одном из боков агротехники размещена надпись «70 лет Рязанской ВДНХ».
Официальные представители площадки не рассказали историю возникновения сельскохозяйственного агрегата.