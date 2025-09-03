Рязанские нефтяники озеленили сквер в Железнодорожном районе ко Дню нефтяника

В Рязани состоялась экологическая акция «Зеленый сентябрь» по озеленению сквера в Железнодорожном районе, организованная сотрудниками Рязанской нефтеперерабатывающей компании и городской администрацией. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню нефтяника и юбилею нефтезавода, который в 2025 году отметит 65-летие.

В ходе акции в муниципальном сквере на улице Чкалова были высажены более 430 различных растений и кустарников, включая зимостойкую гортензию и пузыреплодник. Также проведены работы по кронированию деревьев, удалению аварийных насаждений и установке новых скамеек для отдыха горожан. Участниками мероприятия стали сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, РН-Маркетинга, представители администрации, волонтеры и жители города всех возрастов.

Заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС Рязанской нефтеперерабатывающей компании Андрей Ушаков отметил важность таких инициатив для создания комфортной городской среды и подчеркнул стремление компании внести долгосрочный вклад в благоустройство Рязани. Акция по озеленению — часть широкой экологической программы НК «Роснефть», направленной на минимизацию воздействия на окружающую среду.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее предприятие НК «Роснефть», входит в число четырёх крупнейших российских НПЗ по объёмам переработки и выпуску продукции.

Завод является ключевым поставщиком нефтепродуктов для Центрального федерального округа. РНПК выпускает широкий ассортимент качественной продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие виды нефтепродуктов.