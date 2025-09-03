Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной, заявил Путин

Как отметил Путин, Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной в случае, если возникнет такая необходимость. «Я бы сейчас не хотел конкретизировать, называть какие-то конкретные фамилии. Но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат», — отметил российский лидер. Он также отметил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной.

Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин 3 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передало ТАСС.

Напомним, Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече.