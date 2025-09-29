Жители Рязанской области останутся без света 30 сентября

Жители Клепиковского района останутся без света 30 сентября. Об этом сообщает райадминистрация. Электроэнергии не будет с 13:00 до 15:00 по следующим адресам: деревня Соломино; рабочий поселок Тума: улица Заречная, улица Садовая, улица Сосновая, улица Кабаново, улица Щетинкина; деревня Молькино. В это время ЦУС «Рязаньэнерго» будут проводиться плановые работы.