За ночь на территорией РФ сбили 78 беспилотников

24 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 21 — над Белгородской, по 9 — над Воронежской и Смоленской областями, 7 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Курской области. Ранее опасность БПЛА объявляли и в Рязанской области.