Расширение дороги под путепроводом на улице Вокзальной начнут в этом году

Расширение дороги под путепроводом на улице Вокзальной начнут в этом году. Об этом сообщает мэр города Виталий Артемов.

По его словам, семь рязанских улиц ждет капитальный ремонт, среди них: дорога к «Сосновому бору», уширение проезда под путепроводом на улице Вокзальной, площадь Мичурина, улица Корнилова, улица Стройкова, улица Лесная, три участка Восточного промузла.

Ремонт всех объектов начнется в этом году. Его планируют завершить в 2026-м.

Ранее сообщалось, что создание проекта оценили в 17 млн.