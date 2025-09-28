Рязанская область вошла в число регионов с низкой наполняемостью школьных классов

Рязанская область вошла в число регионов с низкой наполняемостью школьных классов. Об этом 27 сентября сообщило ТАСС.

Средняя наполняемость школьных классов в России на данный момент — от 19 до 24 человек. В Рязанской области этот показатель составляет 19 человек. Такая же ситуация наблюдается в Тамбовской и Свердловской областях.

Самый низкий показатель зафиксирован в Забайкалье, где в одном классе учится 13 человек.

Отмечается, что в сельской местности число обучающихся сильно меньше — 12-14. В городах средний показатель — 23-26 человек, но может доходить до 30 и выше.

По данным ТАСС, власти стремятся, чтобы в классах было максимум 25-30 учеников.