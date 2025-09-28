На Солнце зарегистрировали самую сильную за три месяца вспышку

Вспышка на Солнце произошла 28 сентября около полудня. Ее класс — М6.4. Отмечается, что событие стало крупнейшим с 19 июня. По словам ученых, мощная вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца.

На Солнце зарегистрировали самую сильную за три месяца вспышку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка на Солнце произошла 28 сентября около полудня. Ее класс — М6.4.

Отмечается, что событие стало крупнейшим с 19 июня.

По словам ученых, мощная вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца.