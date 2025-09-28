На Солнце зарегистрировали самую сильную за три месяца вспышку
Вспышка на Солнце произошла 28 сентября около полудня. Ее класс — М6.4. Отмечается, что событие стало крупнейшим с 19 июня. По словам ученых, мощная вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца.
