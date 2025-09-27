В Рязани массово отключили свет

В субботу, 27 сентября, в Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Света нет на следующих улицах:

Ленина;

Соборная;

Свободы;

проезд Щедрина;

Либкнехта;

Подгорная;

Щедрина;

Грибоедова;

Вознесенская;

Есенина;

Фурманова;

Окский проезд;

Фирсова;

Урицкого;

Лермонтова;

Электрозаводская;

Новая.

Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.

Позже рязанцы сообщили в редакцию РЗН. инфо, что на площади Театральной, улицах Ленина и Есенина не работают светофоры, регулировщиков нет.