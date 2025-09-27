В Рязани массово отключили свет
Света нет на следующих улицах: Ленина; Соборная; Свободы; проезд Щедрина; Либкнехта; Подгорная; Щедрина; Грибоедова; Вознесенская; Есенина; Фурманова; Окский проезд; Фирсова; Урицкого; Лермонтова; Электрозаводская; Новая. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
В субботу, 27 сентября, в Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
Позже рязанцы сообщили в редакцию РЗН. инфо, что на площади Театральной, улицах Ленина и Есенина не работают светофоры, регулировщиков нет.