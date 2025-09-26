В рязанском исправительном центре провели церемонию бракосочетания

Свадьбу в исправительном центре № 1 сыграли осужденные к принудительным работам. Отмечается, что пара познакомилась в исправительном учреждении. Супруги трудоустроены на крупном предприятии города Скопина. В материале отметили, что пока молодожены находятся в исправительном центре, им придется жить в разных общежитиях.