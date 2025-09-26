Рязань
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили сократить рабочий день беременных женщин до 6 часов с сохранением полной зарплаты. Они считают, что это поможет снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно в условиях страха потери дохода или работы, что негативно влияет на здоровье матери и ребенка. Миронов подчеркнул, что многие работодатели не соблюдают особые условия для беременных, требуя выполнять прежние обязанности, что может приводить к увольнениям. Он также отметил риски для здоровья при обычном 8-часовом рабочем дне.

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочий день для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты. Авторами инициативы выступили Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратовая, пишет ТАСС.

В своем обращении депутаты подчеркивают, что закрепление права на сокращенный рабочий день в Трудовом кодексе РФ поможет снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на беременных женщин. Это, по их мнению, особенно актуально в условиях страха снижения зарплаты или потери работы, что может негативно сказаться на здоровье как матери, так и ребенка.

Сергей Миронов отметил, что многие работодатели не соблюдают особые условия труда для беременных и часто требуют от них выполнения прежних обязанностей, что может привести к увольнению. Он акцентировал внимание на физиологических изменениях, происходящих в организме женщины во время беременности, и на рисках, связанных с восьмичасовым рабочим днем.

Яна Лантратова добавила, что данная инициатива направлена на создание реальных условий для повышения рождаемости в стране. Несмотря на запуск национального проекта «Семья», будущие мамы часто сталкиваются с выбором между здоровьем ребенка и необходимостью работать.