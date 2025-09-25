С 1 октября в Рязани изменят расписание автобуса № 22, следующего до Солотчи

С 1 октября первый рейс автобуса от площади Театральной будет стартовать с 04:55, последний — в 22:00. Из Солотчи автобус будет выезжать в 05:50, последний рейс из Солотчи в Рязани будет отправляться в 22:46.