Рязанцы продегустировали блюда из школьного питания
Отмечается, что участникам представили запеканку с творогом и какао, гуляш из мяса с гречкой, суп с чечевицей, котлету «Медвежья лапа» с говяжьей печенью, блинчики и другие блюда. В дегустации приняли участие школьники, родители, руководство образовательных учреждений, а также представители администрации.
