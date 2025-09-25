Рязанцы продегустировали блюда из школьного питания

Отмечается, что участникам представили запеканку с творогом и какао, гуляш из мяса с гречкой, суп с чечевицей, котлету «Медвежья лапа» с говяжьей печенью, блинчики и другие блюда. В дегустации приняли участие школьники, родители, руководство образовательных учреждений, а также представители администрации.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

