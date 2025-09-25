Прекращены полномочия депутата рязанской гордумы Юлии Феоктистовой

Феоктистову лишили полномочий в связи с переходом в областную думу. Она сама подала уведомление об уходе. Ранее ее выбрали депутатом восьмого созыва рязанской облдумы от партии «Единая Россия».