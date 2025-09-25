Прекращены полномочия депутата рязанской гордумы Юлии Феоктистовой
Феоктистову лишили полномочий в связи с переходом в областную думу. Она сама подала уведомление об уходе. Ранее ее выбрали депутатом восьмого созыва рязанской облдумы от партии «Единая Россия».
Прекращены полномочия депутата рязанской гордумы Юлии Феоктистовой. Соответствующее решение приняли 25 сентября на заседании органа власти.
Ее лишили полномочий в связи с переходом в областную думу. Она сама подала уведомление об уходе.
Ранее Феоктистову выбрали депутатом восьмого созыва рязанской облдумы от партии «Единая Россия».