Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором РФ

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на пост генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов. «Назначить Гуцана Александра Владимировича Генеральным прокурором РФ», — говориться в документе. Указ вступает в силу с момента подписания.