Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
614
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 418
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 261
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Власти Рязани рассказали о ходе благоустройства окраинных территорий города

Власти Рязани рассказали о ходе благоустройства окраинных территорий города. Отчет представили на комитете гордумы по ЖКХ во вторник, 23 сентября.

Начальник управления общественных отношений горадминистрации Мария Бобкова рассказала, что комплексная программа развития отдельных территорий реализуется в первый раз в новом формате. Особенность проекта заключается в том, что благоустройство окраин выделяют в качестве приоритета.

По словам Бобковой, в 2025 году основным направлением реализации комплексной программы стал ремонт 11 участков дорог поселковых территорий. Объекты расположены в Канищеве, Недостоеве, Никуличах, Строителе и Горроще.

«На девяти участках подрядными организациями полностью выполнен ремонт, на остальных объектах — работы приближаются к завершению. На всех этапах идет полное взаимодействие с активистами, комитетами ТОС и депутатским корпусом», — заявила Мария Бобкова.

Также она отметила, что каждый объект проходит народную приемку, а по всем уже принятым объектам от местных жителей поступают положительные отзывы.