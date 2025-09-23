Власти Рязани рассказали о ходе благоустройства окраинных территорий города

Власти Рязани рассказали о ходе благоустройства окраинных территорий города. Отчет представили на комитете гордумы по ЖКХ во вторник, 23 сентября.

Начальник управления общественных отношений горадминистрации Мария Бобкова рассказала, что комплексная программа развития отдельных территорий реализуется в первый раз в новом формате. Особенность проекта заключается в том, что благоустройство окраин выделяют в качестве приоритета.

По словам Бобковой, в 2025 году основным направлением реализации комплексной программы стал ремонт 11 участков дорог поселковых территорий. Объекты расположены в Канищеве, Недостоеве, Никуличах, Строителе и Горроще.

«На девяти участках подрядными организациями полностью выполнен ремонт, на остальных объектах — работы приближаются к завершению. На всех этапах идет полное взаимодействие с активистами, комитетами ТОС и депутатским корпусом», — заявила Мария Бобкова.

Также она отметила, что каждый объект проходит народную приемку, а по всем уже принятым объектам от местных жителей поступают положительные отзывы.