В Рязанской области осудили бывшего сотрудника исправительной колонии за взятку. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Установлено, что в сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение пронес на режимную территорию смарт-часы.

Ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.