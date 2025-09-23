Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанском районе

Пожар произошел 22 сентября в поселке Листвянка Рязанского района. Горел садовый одноэтажный дом. Его тушили восемь человек и три спецмашины. Ранее сообщалось, что после пожара садовый дом поврежден огнем. Погиб мужчина 1971 года рождения.

Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел 22 сентября в поселке Листвянка Рязанского района. Горел садовый одноэтажный дом. Его тушили восемь человек и три спецмашины.

Погиб мужчина 1971 года рождения.

Ранее сообщалось, что после пожара садовый дом поврежден огнем.