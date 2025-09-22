В Рязанском районе произошел пожар с пострадавшим
Информация о пожаре поступила 22 сентября в 03:50. Горел садовый одноэтажный дом. Его тушили восемь человек и три спецмашины. Огнем поврежден садовый дом. Информация о пострадавшем уточняется.
