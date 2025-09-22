В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилых

По словам эксперта, доплаты являются региональной инициативой. Поэтому решение об их размере принимается местными властями. Отмечается, что сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона. О наличии или отсутствия таких региональных программ поддержки пенсионеры могут узнать при обращении в свои отделения Соцфонда или МФЦ.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилых. Об этом агентству «Прайм» сообщил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

