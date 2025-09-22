Павел Малков поздравил студента Рязанского колледжа электроники с победой на Чемпионате высоких технологий

Губернатор региона Павел Малков поздравил студента Рязанского колледжа электроники Максима Карелина с победой на Чемпионате высоких технологий. Соревнования прошли в Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Как отметил Павел Малков, Максим Карелин завоевал на Чемпионате три золотых медали.

«Конкурсанты состязались в 15 технологичных и инновационных компетенциях. Максим стал лучшим в квалификации „Ручная лазерная сварка“. Он занял первое место сразу в трех зачетах: основном, индустриальном и международном. Поздравляю Максима и его наставника Александра Соколова с заслуженной наградой!» — сказал Павел Малков.