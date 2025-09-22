Глава Касимовского округа выразил возмущение кражей фигуры гуся в местном парке

В Касимовском округе в парке «Семейный» в поселке Гусь-Железный группа молодых людей украла фигуру гуся. Глава округа Иван Бахилов выразил возмущение по этому поводу в своем телеграм-канале и прикрепил запись инцидента с камер видеонаблюдения.

Он подчеркнул, что подобное поведение недопустимо и является «плевком в лицо всем, кто вкладывает силы в благоустройство нашего округа».

Бахилов отметил, что большинство жителей разделяют его негодование и поддерживают инициативы по защите общественных пространств.

Материалы по делу уже переданы в правоохранительные органы, и глава округа уверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. «Мы не позволим безнаказанно портить то, что создается для комфорта и радости всех жителей Касимовского округа», — добавил он.

Фото: телерам-канад «Иван Аркадьевич Бахилов»