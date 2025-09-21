В МЧС порекомендовали рязанцам установить в дома пожарный извещатель

Там отметили, что большинство трагедий происходит именно ночью, когда люди спят и не замечают первых признаков пожара. «Установка пожарного извещателя — это не просто формальность, это жизненная необходимость», — написали в ведомстве. Пожарный извещатель подает звуковой сигнал о пожаре громкостью 85 дБ. Такой разбудит крепко спящих людей, подчеркнули в МЧС.

«Площадь охвата помещения пожарным извещателем варьируется от 30 до 85 квадратных метров. Если срабатывание извещателя ложное, его можно отключить, нажав на кнопку, если же конструкцией кнопка не предусмотрена, необходимо вынуть батарейку и отсоединить от контактов», — отметили в публикации.

Напомним, ночью 20 сентября произошел пожар в квартире на улице Островского, жильца удалось спасти. Он госпитализирован.