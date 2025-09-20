Рязанцы сообщили о пожаре в квартире
По словам очевидцев, пожар произошел 20 сентября на улице Островского, дом № 46. На кадрах видно, как из окна валит дым. На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация уточняется.
