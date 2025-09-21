МЧС спасли 60-летнего рязанца на пожаре

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что сообщение о загорании в квартире № 46 по улице Островского поступило в 21:15. Открытое горение ликвидировали в 21:34. Площадь пожара составила пять квадратных метров. «На пожаре спасен 60-летний мужчина. Он госпитализирован», — отметили в МЧС. Также рассказали, что на место происшествия выезжало три единицы техники, тушили огонь девять человек.

Ранее появились кадры, где видно работу экстренных служб и пламя в квартире.