Появились новые кадры ночного пожара в Рязани
На видео запечатлен огонь в квартире, а также работа экстренных служб. По неподтвержденным данным возгорание началось в спальне. В помещении находились рязанец и его собака. «Они выжили, но мужчина получил ожоги», — написали в посте.
Официальная информация уточняется.
Ранее стало известно, что пожар произошел на улице Островского, дом № 46.