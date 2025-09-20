Вильфанд пообещал рязанцам потепление на следующей неделе

По словам специалиста, в Центральном федеральном округе, в том числе в Рязанской области, с 21 по 23 сентября температура воздуха будет на 6-9 градусов выше нормы. Столбики термометров покажут отметки от 18 до 27 градусов.