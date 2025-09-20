Вильфанд пообещал рязанцам потепление на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал рязанцам потепление на следующей неделе. Об этом 20 сентября он сообщил ТАСС.
