«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
898
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 206
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 091
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 867
В MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве. Об этом 20 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры на обращение главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Он отметил рост популярности MAX и предположил, что его захотят использовать для продвижения товаров и услуг предприниматели и самозанятые. Поэтому для удобства, по мнению Нилова, логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий.

В документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова сказано, что вопрос о возможности использования двух аккаунтов MAX на одном устройстве «находится на стадии проработки».

Уточняется, что функцию могут реализовать в одном из будущих обновлений MAX.