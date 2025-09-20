В MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил рост популярности MAX и предположил, что его захотят использовать для продвижения товаров и услуг предприниматели и самозанятые. Поэтому для удобства, по мнению Нилова, логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий. В документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова сказано, что вопрос о возможности использования двух аккаунтов MAX на одном устройстве «находится на стадии проработки». Уточняется, что функцию могут реализовать в одном из будущих обновлений MAX.

В MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве. Об этом 20 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры на обращение главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Он отметил рост популярности MAX и предположил, что его захотят использовать для продвижения товаров и услуг предприниматели и самозанятые. Поэтому для удобства, по мнению Нилова, логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий.

В документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова сказано, что вопрос о возможности использования двух аккаунтов MAX на одном устройстве «находится на стадии проработки».

Уточняется, что функцию могут реализовать в одном из будущих обновлений MAX.